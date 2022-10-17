Как туристка съездила в путешествие и вышла замуж за африканца из племени

Многие девушки мечтают о заморском принце или просто о браке с иностранцем, но вряд ли кто-то представляет себе любовь с парнем из африканского племени. Так было и с американкой, для которой путешествие в Африку закончилось браком с экзотическим парнем, который на 30 лет моложе нее. Подробнее о чудесной истории любви читайте в материале "Рамблера".

Фото: Соцсети Соцсети

В октябре 2017 года 55-летняя американка Дебора Бабу, офицер полиции в отставке, отправилась в путешествие по Танзании. Поездка в африканскую страну проходила увлекательно, но стала еще интереснее после того, как Дебора с дочерью встретили на пляже двух молодых африканцев из племени масаи. Парни предлагали туристкам сувенииры.

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Дебора отказалась, но спросила, может ли она сфотографироваться с ними, поскольку она никогда не встречала масаи. Завязался разговор и один из парней, африканец по имени Сайтоти попросил женщину прислать ему получившееся фото. Они обменялись номерами и началось общение.

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Уже следующим вечером они гуляли по пляжу вместе. Сайтоти решил проводить туристок до их следующего места путешествия по Танзании. Когда Дебора через две недели уезжала обратно в Калифорнию, Сайтоти был искренне расстроен.

После отъезда новые знакомые поддерживали связь, и Сайтоти каждый день звонил Деборе, даже если в Африке отключали электричество. Отношения начали перерастать в нечто большее и Сайтоти стал говорить о своем желании жениться на ней, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте.

Женщина боялась большой разницы в возрасте, но ее дети поддержали ее, заявив, что она должна пойти на этот брак, если Сайтоти сделает ее счастливой. Уже в конце декабря 2017-го они снова встретились в Танзании, где парень, опустившись на колено, сделал женщине предложение.

В июне 2018 года пара сыграла свадьбу по традициям племени масаи. Официальную свадьбу они сыграли позже, летом 2022 года и теперь хотят устроить большой праздник с друзьями и соплеменниками.

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Теперь Дебора использует свое масайское имя Нашипай и живет с Сайтоти и его семьей в Танзании и говорит, что она очень счастлива.

"Я никогда не ожидала, что найду мужа и выйду замуж за кого-то, кто намного моложе меня, но он самый добрый и заботливый человек.

Когда он впервые заговорил о женитьбе на мне, я подумала, что он сумасшедший. Но мои дети и семья сказали, что меня не должна волновать разница в возрасте, поскольку я достаточно долго была одна и заслуживала счастья.

Сейчас они живут в глинобитном доме, готовят на огне и справляются без водопровода. Мы готовим на огне , и у нас нет водопровода», — сказала она.

«Сейчас мы строим домик, и нам даже нужно построить лестницы. Сайтоти никогда не ел мороженого или рыбы до того, как встретил меня.

Здесь, в Танзании, совсем другая жизнь, но я счастлива", — поделилась эмоциями Дебора.

А сам Сайтоти рассказывал, что женщина просто покорила его сердце:

"В первый раз, когда я увидел ее, мне показалось, что я увидел ангела. Мы вместе посмеялись и сделали фото, и она просто растопила мое сердце.

Она красивая и добрая, и она поддерживает меня. Иметь жену — это большой шаг для меня, я горжусь нашим браком".