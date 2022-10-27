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2 часа назад

Туристки оказались на улице из-за ошибки владельца арендованного жилья

Диана Товсепова

22-летние Ами и Бет с нетерпением ждали пятидневного отдыха на популярном курорте Виламура в Португалии, но их поездка превратилась в кошмар, когда 17 октября они добрались до своей квартиры, забронированной на сервисе Airbnb.

Туристки оказались на улице из-за ошибки владельца жилья
Фото: PxherePxhere

В связи с их поздним прибытием два студента договорились с владельцем квартиры забрать ключи от запертого ящика с помощью кода.

Но девушкам был дан неверный код, и после нескольких безуспешных попыток связаться с арендодателем студентки начали переживать за свою безопасность.

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Ами и Бет обратились за помощью в Airbnb, но компания оставила девушек часами бродить по улицам с багажом, отчаянно пытаясь найти комнату на ночь.

«Мы приехали, чтобы забрать ключ из сейфа после 9 вечера, но мы не смогли открыть его с помощью кода, который нам прислали. Мы несколько раз связывались с хозяином, чтобы сказать, что не можем получить в ящик, но мы не получили никакого ответа.

Бет связалась с Airbnb в чате, чтобы попросить о помощи, поскольку мы бродили ночью по улицам с нашими большими сумками и деньгами», — рассказали девушки.

В конце концов Ами и Бет нашли комнату в местном отеле и самостоятельно ее сняли. Когда они попробовали заселиться в ту квартиру на следующий день, это им тоже не удалось, потому как Airbnb аннулировали бронирование. При этом позже сервис вернул им все средства.

Ранее мы писали о том, как туристка вышла замуж за африканца из племени.

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