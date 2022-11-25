Россиянин потратил миллионы на новогодний авиабилет

Аналитики сервиса OneTwoTrip рассказали, сколько россиянам стоили самые дорогие авиабилеты на новогодние праздники. Об этом сообщается в материале

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Оказалось, что один из россиян заплатил 3,7 миллиона рублей за билеты в бизнес-классе из Санкт-Петербурга в Дубай и обратно. Эти билеты стали самыми дорогими, согласно анализу экспертов сервиса.

Второе место заняли билеты на тайский курорт Пхукет из Москвы. Перелет в обе стороны обошелся россиянину в 569 тысяч рублей.

А вот на третьем месте оказались билеты на перелет внутри России. Так, билеты Москва-Иркутск на четверых человек обошлись семье в 390 тысяч рублей.