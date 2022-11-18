Стало известно, куда россияне поедут встречать Новый год

Из всех тех, кто в принципе намеревается отметить главный праздник года вне дома, около 85% решили не покидать Россию. Год назад этот показатель был на уровне 65%. Лидирующими направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте Сочи. Крым и Краснодар в этом году у туристов потеряли популярность. Замыкают десятку востребованных направлений Ярославль и Кисловодск.