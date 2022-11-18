Стало известно, куда россияне поедут встречать Новый год

Эксперты сервиса онлайн-бронирования жилья Ostrovok.ru проанализировали запросы российских путешественников и составили топ направлений для празднования Нового года. Его публикует РБК.
Из всех тех, кто в принципе намеревается отметить главный праздник года вне дома, около 85% решили не покидать Россию. Год назад этот показатель был на уровне 65%. Лидирующими направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте Сочи. Крым и Краснодар в этом году у туристов потеряли популярность. Замыкают десятку востребованных направлений Ярославль и Кисловодск.
Также популярностью пользуются российские горнолыжные курорты – Архыз, Шерегеш, Домбай, Терскол.
Ранее “Рамблер” писал о популярных курортах у состоятельных россиян.