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2 часа назад

Стало известно, куда россияне поедут встречать Новый год

Мира Маркина

Эксперты сервиса онлайн-бронирования жилья Ostrovok.ru проанализировали запросы российских путешественников и составили топ направлений для празднования Нового года. Его публикует РБК.

Стало известно, куда россияне поедут встречать Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Из всех тех, кто в принципе намеревается отметить главный праздник года вне дома, около 85% решили не покидать Россию. Год назад этот показатель был на уровне 65%. Лидирующими направлениями остаются Москва и Санкт-Петербург, на третьем месте Сочи. Крым и Краснодар в этом году у туристов потеряли популярность. Замыкают десятку востребованных направлений Ярославль и Кисловодск.

Где встретить Новый год, если вы устали от холодов

Также популярностью пользуются российские горнолыжные курорты – Архыз, Шерегеш, Домбай, Терскол.

Ранее “Рамблер” писал о популярных курортах у состоятельных россиян.

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