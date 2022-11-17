Названы самые популярные курорты у состоятельных россиян

Эксперты туристической отрасли рассказали, в каких странах предпочитают отдыхать состоятельные россияне. Материал опубликовало издание «Коммерсант».

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По словам директора по развитию сети турагентств OnlineTur.ru Игоря Блинова, среди самых популярных мест, на отдых в которых туристы готовы потратить больше 1,5 миллиона рублей, числятся Мальдивы, ОАЭ и Сейшелы.

Также популярностью у состоятельных россиян пользуются курорты Турции. Здесь обеспеченные люди предпочитают снимать виллы. Цена на такое жилье в среднем составляет около 240 тысяч рублей в сутки.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отмечает, что в 2022 году перестали пользоваться популярностью дорогие отели Греции, Италии и Кипра. Эксперт связывает это с усложнившейся логистикой.

На родине богатые россияне предпочитают отдыхать на Алтае и в Минеральных Водах.