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33 минуты назад

Эксперты назвали самые дешевые билеты за границу в декабре

Мира Маркина

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые выгодные предложения для поездки за границу в декабре. Об этом сообщает ТАСС.

Названы самые дешевые билеты за границу в декабре
Фото: pxhere.compxhere.com

Дешевле всего полететь в Минск. Средняя стоимость авиабилета составляет 7,7 тысячи рублей с человека. На втором месте оказался Ереван. Полететь туда стоит от 13,3 тысячи рублей. Третье место в списке занял город Ош в Киргизии. Цены на билеты туда начинаются от 14 тысяч рублей. За 14,8 и 14,9 тысячи рублей можно также полететь в декабре в Бишкек и Ленкорань (Азербайджан).

Средняя стоимость авиабилетов в Гюмри — 15,4 тысячи рублей, в Худжанд (Таджикистан) — 16,2 тысячи, в Гянджу (Азербайджан) —16,5 тысячи рублей.

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Кроме того, в рейтинг самых выгодных направлений декабря попали Тамчы (Киргизия) и Баку — 16,7 тысячи и 16,8 тысячи рублей, соответственно.

Ранее стало известно, что пассажирам верхних полок дадут законное право сидеть на нижних.

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