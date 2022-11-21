Названы самые дешевые билеты за границу в декабре

Эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали самые выгодные предложения для поездки за границу в декабре. Об этом сообщает ТАСС.

Дешевле всего полететь в Минск. Средняя стоимость авиабилета составляет 7,7 тысячи рублей с человека. На втором месте оказался Ереван. Полететь туда стоит от 13,3 тысячи рублей. Третье место в списке занял город Ош в Киргизии. Цены на билеты туда начинаются от 14 тысяч рублей. За 14,8 и 14,9 тысячи рублей можно также полететь в декабре в Бишкек и Ленкорань (Азербайджан).