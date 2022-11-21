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1 час назад

Пассажирам верхних полок дадут законное право сидеть на нижних

Мира Маркина

Министерство транспорта РФ внесло поправки в правила железнодорожных перевозок пассажиров. Согласно нововведениям, у пассажиров, купивших билет для проезда на верхней полке, появится больше прав. Соответствующая информация появилась на портале "Ленты.ру" со ссылкой на РИА Новости.

Пассажирам верхних полок дадут законное право сидеть на нижних
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С 1 сентября 2023 года тем, кто должен ехать на верхней полке, разрешат потеснить соседей с нижней. Например, для приема пищи. Время строго регламентировано. Позавтракать можно будет с 7 до 10 утра, съесть ужин в промежутке между 19 и 20 часами. На это отводится по полчаса. Обед с 12 до 15 часов может быть длительностью 60 минут. В это время пассажир имеет право занять место у столика на нижней полке.

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Новости путешествий,Минтранс РФ,
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