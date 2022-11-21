Пассажирам верхних полок дадут законное право сидеть на нижних

С 1 сентября 2023 года тем, кто должен ехать на верхней полке, разрешат потеснить соседей с нижней. Например, для приема пищи. Время строго регламентировано. Позавтракать можно будет с 7 до 10 утра, съесть ужин в промежутке между 19 и 20 часами. На это отводится по полчаса. Обед с 12 до 15 часов может быть длительностью 60 минут. В это время пассажир имеет право занять место у столика на нижней полке.