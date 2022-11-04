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11 минут назад

От $1000 за билет: чем славится самый дорогой поезд в Индии

Катерина Саломе

Путешествие на комфортабельных туристических поездах — это не только ежедневные экскурсионные маршруты, но и качественный сервис. “Махараджа Экспресс” в Индии — это “отель на колесах” класса люкс, путешествуя на котором можно открыть для себя всю красоту этой удивительной страны. “Рамблер” расскажет, чем интересен этот состав.

От $1000 за билет: самый дорогой поезд в Индии
Фото: maharajaexpress.co.ukmaharajaexpress.co.uk

“Махараджа Экспресс” — один из самых дорогих и эксклюзивных поездов в Азии. Несколько лет подряд он был удостоен звания “Лучший поезд класса люкс” в мире World Travel Awards (2012-2018 гг.). Стоимость поездки колеблется от $1000 с человека в сутки и выше.

maharajaexpress.co.uk

В его состав входят 22 вагона повышенной комфортности для полноценного отдыха туристов, которые можно сравнить с круизными каютами лайнеров. Бары и рестораны, тренажерный зал и спа-центр, массажный кабинет, библиотека — все это создано для удобства гостей, чтобы им не пришлось отказываться от привычных условий.

Президентский люкс экспресса занимает целый вагон личных апартаментов. Обстановка поезда впечатляет не только царским великолепием, но и особым вниманием со стороны персонала, который круглосуточно находится в вагоне и незамедлительно выполнят любую просьбу.

maharajaexpress.co.uk
В течение путешествия поезд следует по одному из выбранных маршрутов:
  • “Gems of India”, “Treasures of India” (3 ночи/4 дня) — маршруты, охватывающие Дели, Агру, Рантхамбор и Джайпур;
  • “Heritage of India”, “Classical panorama”, “Indian splendor” (7 ночей/8 дней) — более протяженные маршруты, простирающиеся практически через всю страну.

Все вагоны оснащены панорамными окнами. Благодаря этому пассажиры на протяжении всего путешествия могут любоваться великолепными видами дикой природы, экзотических парков и утопающих в роскоши дворцов.

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