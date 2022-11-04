От $1000 за билет: самый дорогой поезд в Индии

Путешествие на комфортабельных туристических поездах — это не только ежедневные экскурсионные маршруты, но и качественный сервис. “Махараджа Экспресс” в Индии — это “отель на колесах” класса люкс, путешествуя на котором можно открыть для себя всю красоту этой удивительной страны. “Рамблер” расскажет, чем интересен этот состав.

Фото: maharajaexpress.co.uk maharajaexpress.co.uk

“Махараджа Экспресс” — один из самых дорогих и эксклюзивных поездов в Азии. Несколько лет подряд он был удостоен звания “Лучший поезд класса люкс” в мире World Travel Awards (2012-2018 гг.). Стоимость поездки колеблется от $1000 с человека в сутки и выше.

maharajaexpress.co.uk

В его состав входят 22 вагона повышенной комфортности для полноценного отдыха туристов, которые можно сравнить с круизными каютами лайнеров. Бары и рестораны, тренажерный зал и спа-центр, массажный кабинет, библиотека — все это создано для удобства гостей, чтобы им не пришлось отказываться от привычных условий.

Президентский люкс экспресса занимает целый вагон личных апартаментов. Обстановка поезда впечатляет не только царским великолепием, но и особым вниманием со стороны персонала, который круглосуточно находится в вагоне и незамедлительно выполнят любую просьбу.

maharajaexpress.co.uk

“Gems of India”, “Treasures of India” (3 ночи/4 дня) — маршруты, охватывающие Дели, Агру, Рантхамбор и Джайпур;

“Heritage of India”, “Classical panorama”, “Indian splendor” (7 ночей/8 дней) — более протяженные маршруты, простирающиеся практически через всю страну. В течение путешествия поезд следует по одному из выбранных маршрутов: