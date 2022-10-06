Как задобрить проводницу в поезде

С проводниками в поезде довольно тяжело контактировать, так как они всегда заняты какой-либо работой. Однако пассажирам иногда все-таки приходится обращаться к ним за помощью во время путешествия на поезде, так как оно всегда довольно длинное. О том, как можно задобрить проводницу и расположить ее к себе — в материале “Рамблера”.

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Купите у проводника что-нибудь

Это может быть сувенирная продукция, лотерея или жертва на благотворительность. Возможно, вы захотите купить какую-либо закуску или чай. Не секрет, что от того, сколько заработал проводник во время поездки, зависит его прибавка к зарплате. Тем, кто продает больше всего, выписывают премию, а в некоторых случаях отдают процент от продаж.

Не нарушайте правила

Больше всего проводников злят люди, которые не могут побороть свои вредные привычки. Так из-за курящих в тамбуре приходится вызывать полицию для выписки штрафа. Выпивающие люди могут спровоцировать ссору между пассажирами, в которой вынужден разбираться проводник, а иногда и полицейские. Все это только усложняет работу сотрудников, которые занимаются обеспечением безопасности и комфорта пассажиров в вагоне.

Выкидывайте мусор и убирайте за собой