Как сделать дорогу в поезде более комфортной

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что стоит учесть, чтобы поездка на поезде была комфортной. Руководитель туристического агентства дала несколько советов, которые сделают подготовку к дороге и само путешествие приятнее.

1. Покупайте билеты заранее. У РЖД довольно удобное приложение и есть бонусная программа – не игнорируйте ее, это может помочь вам сэкономить средства. Обращайте внимание на то, как быстро едет поезд, какая категория.

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Например, в купе категории "Премиум" в Сочи мы ехали шикарно: кондиционер, блэк-аут, свой свет, раковина, замок на двери. В вагоне даже был душ.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

2. Сейчас появилась удобная опция – возможность выбрать женское или мужское купе, обратите на нее внимание, если вам это актуально. Однако, если девушка путешествует одна, то плацкарт, как это ни удивительно, будет более комфортным вариантом. В купе может быть неподходящая компания.

3. Проверьте, входит ли питание в ваш проездной билет. В таком случае есть возможность заказать, например, завтрак по меню и его принесут прямо в купе. Когда эта услуга включена в стоимость, дорога становится ощутимо более комфортной, а еда в поездах вполне неплохая. В любом случае, взять с собой перекус – хороший план.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu

Тут хочется отдельно отметить, что не стоит по традиции брать с собой тяжелую и скоропортящуюся пищу типа вареных яиц и курицы. Конечно, подбор еды, которую можно взять с собой в дорогу, зависит от длительности вашего пути. Рассмотрите такие варианты, как целые овощи или фрукты, орехи и какие-то полезные снеки.

4. Обязательно возьмите с собой: удобную и сменную одежду, тапочки, влажные салфетки, беруши, маску для сна, антисептик, power-bank (чтобы не привязываться к розеткам), планшет или ноутбук, книги и различные компактные настольные игры, если едете компанией или с детьми.

Для удобства заранее загрузите на ноутбук или планшет игры и видеоролики, фильмы или мультики, которые вам хотелось бы посмотреть в дороге. Интернета в поезде может не быть, если даже WI-FI и будет в вашем вагоне, не факт, что он позволит быстро прогружать контент.

5. Выходите гулять на станциях. Раньше остановки были более колоритными благодаря множеству бойких продавцов, сейчас возможно на станции просто будет небольшой магазинчик.

Братухина Виктория Руководитель туристического агентства Guruturu