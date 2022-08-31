Как сделать дорогу в поезде более комфортной

"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, что стоит учесть, чтобы поездка на поезде была комфортной. Руководитель туристического агентства дала несколько советов, которые сделают подготовку к дороге и само путешествие приятнее.
1. Покупайте билеты заранее. У РЖД довольно удобное приложение и есть бонусная программа – не игнорируйте ее, это может помочь вам сэкономить средства. Обращайте внимание на то, как быстро едет поезд, какая категория.
2. Сейчас появилась удобная опция – возможность выбрать женское или мужское купе, обратите на нее внимание, если вам это актуально. Однако, если девушка путешествует одна, то плацкарт, как это ни удивительно, будет более комфортным вариантом. В купе может быть неподходящая компания.
Тут хочется отдельно отметить, что не стоит по традиции брать с собой тяжелую и скоропортящуюся пищу типа вареных яиц и курицы. Конечно, подбор еды, которую можно взять с собой в дорогу, зависит от длительности вашего пути. Рассмотрите такие варианты, как целые овощи или фрукты, орехи и какие-то полезные снеки.
4. Обязательно возьмите с собой: удобную и сменную одежду, тапочки, влажные салфетки, беруши, маску для сна, антисептик, power-bank (чтобы не привязываться к розеткам), планшет или ноутбук, книги и различные компактные настольные игры, если едете компанией или с детьми.
Для удобства заранее загрузите на ноутбук или планшет игры и видеоролики, фильмы или мультики, которые вам хотелось бы посмотреть в дороге. Интернета в поезде может не быть, если даже WI-FI и будет в вашем вагоне, не факт, что он позволит быстро прогружать контент.
Только будьте внимательны к расписанию остановок – не везде поезд останавливается надолго.