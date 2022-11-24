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2 часа назад

Российские туристы массово уезжают на Пхукет и Паттайю

Мира Маркина

Стало известно, куда устремились россияне на зимовку. Больше всего соотечественники интересуются отдыхом на двух крупных курортах. Об этом The Thaiger сообщил председатель Совета по туризму провинции Чонбури Танет Супорнсахасрунгси.

Стало известно, где проведет зиму миллион российских туристов
Фото: UnsplashUnsplash

Российские туристы намерены провести зимние месяцы на Пхукете и Паттайе. Этому способствовал запуск чартерных рейсов, считает чиновник. Уже в эту субботу, 26 ноября, самолеты Boeing-757 авиакомпании Azur Air полетят в регион.

“Они (самолеты — прим.ред.) смогут вместить около 202 пассажиров”, — пояснил собеседник издания.

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