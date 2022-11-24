Стало известно, где проведет зиму миллион российских туристов

Стало известно, куда устремились россияне на зимовку. Больше всего соотечественники интересуются отдыхом на двух крупных курортах. Об этом The Thaiger сообщил председатель Совета по туризму провинции Чонбури Танет Супорнсахасрунгси.
Российские туристы намерены провести зимние месяцы на Пхукете и Паттайе. Этому способствовал запуск чартерных рейсов, считает чиновник. Уже в эту субботу, 26 ноября, самолеты Boeing-757 авиакомпании Azur Air полетят в регион.
“Они (самолеты — прим.ред.) смогут вместить около 202 пассажиров”, — пояснил собеседник издания.
Власти Таиланда ожидают, что к концу 2022 года в страну въедет около миллиона россиян.
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