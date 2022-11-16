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1 час назад

4 особенности Таиланда, которые шокируют приезжих

Мира Маркина

Ежегодно Таиланд посещают десятки миллионов туристов. Неслучайно эта страна является одним из основных туристических центров юго-восточной Азии. Таиланд покоряет удивительными пейзажами, прозрачным океаном, экзотическими блюдами и богатой культурой.

4 особенности Таиланда, которые шокируют приезжих
Фото: UnsplashUnsplash

Однако наряду с этим есть вещи, которые крайне удивляют и даже шокируют приезжих. Подробнее о них – в материале "Рамблера".

Взрослые с куклами

В некоторых группах тайского общества большой популярностью пользуются реалистичные куклы – их еще называют "детскими ангелами". Взрослые люди ходят с ними как с талисманами (некоторые даже покупают им отдельные места в самолетах) и порой это выглядит жутко.

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Лед в писсуарах

Не смущайтесь, увидев в писсуарах Таиланда кучу льда. Его насыпают туда, чтобы сдерживать неприятный запах.

Обезьяны-помощники

В Таиланде существуют специально обученные обезьяны, которые помогают фермерам собирать кокосы. И весьма успешно: за день самец может собрать в среднем тысячу кокосов, в то время как человек только 80 штук.

Сувениры из экскрементов

В Чиангмае можно посетить парк Poo Poo Paper Park, где туристам предлагают изготовить бумагу из экскрементов слонов. Впоследствии путешественники также могут сделать несколько сувениров на память.

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