Индия отменила все ограничения на въезд для россиян

Индия отменила все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 22 ноября. Об этом сообщается на республиканском сайте Министерства здравоохранения и благосостояния семьи.

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Согласно обновленному «Руководству для пребывающих из-за рубежа», въезжающим в пляжную страну соотечественникам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, туристов освободили от необходимости заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha, а также предъявлять результаты ПЦР-теста.