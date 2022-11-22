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1 час назад

Индия отменила все ограничения на въезд для россиян

Мира Маркина

Индия отменила все антиковидные ограничения на въезд для иностранцев, в том числе россиян, с 22 ноября. Об этом сообщается на республиканском сайте Министерства здравоохранения и благосостояния семьи.

Индия отменила все ограничения на въезд для россиян
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Согласно обновленному «Руководству для пребывающих из-за рубежа», въезжающим в пляжную страну соотечественникам больше не нужно предъявлять сертификат о вакцинации от COVID-19. Кроме того, туристов освободили от необходимости заполнять онлайн-анкету на портале Air Suvidha, а также предъявлять результаты ПЦР-теста.

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При этом в Минздраве Индии уточнили, что при появлении симптомов коронавируса путешественник обязан сообщить об этом в ближайшее медицинское учреждение и уйти на изоляцию.

Ранее «Рамблер» писал, сколько должны весить авиапассажиры.

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