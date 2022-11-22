Эксперты выяснили, сколько должны весить авиапассажиры

Эксперты установили, сколько должны весить авиапассажиры и почему этот фактор имеет большое значение, сообщает АТОР.

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Как отмечают в управлении гражданской авиации Австралии (CASA), расчет веса пассажиров с использованием одного и того же стандартного значения независимо от размера самолета проблематичен в связи с тем, что он увеличивает вероятность перегрузки воздушного судна. Перед посадкой в небольшие авиалайнеры пассажиров могут даже взвесить, а некоторые авиакомпании рекомендуют приобретать сразу два места, если для одного вес пассажира избыточен.

Специалисты подчеркивают: каждый килограмм на борту – это дополнительный расход топлива. Вот почему для авиакомпаний важно вычислять вес всех туристов вместе с их животными и чемоданами.

В России открытые источники указывают средний вес пассажира вне зависимости от пола зимой – 85 килограммов, летом – 80. Средний вес члена летного экипажа считается как 90 килограммов, а кабинного – 75. И это с учетом личных вещей.

Вместе с тем эксперты отмечают, что мужчины, путешествующие бизнес-классом, как правило, весят больше тех, кто летит в экономе. А вот у женщин все наоборот: зачастую девушки в первых салонах весят меньше пассажирок эконом-класса.