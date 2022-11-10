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48 минут назад

Авиапассажир пожаловался на занявшую его место попутчицу

Мария Иглина

Пассажир самолета пожаловался на попутчицу, подсевшую к нему на пустой ряд, и прослыл эгоистом. История мужчины опубликована на Reddit.

Авиапассажир пожаловался на занявшую его место попутчицу
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

По словам мужчины, предстоял семичасовой перелет в Азию и ему повезло оказаться единственным пассажиром в ряду. После взлета он пересел с кресла у прохода на среднее и задремал. А затем он проснулся от того, что к нему неожиданно подсела пожилая женщина, которая показала жестом, чтобы мужчина пересел на место у иллюминатора.

После этого пассажир вызвал стюардесс и объяснил, что женщина заняла его место и должна уйти. Однако сотрудники авиакомпании встали на сторону попутчицы, заявив, что пересесть имеют право и другие пассажиры.

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И тогда турист решил поставить свой планшет на столик соседки и начать смотреть фильмы. Прошло время и мужчина вновь остался один в ряду.

Пользователи Reddit негативно отреагировали на позицию пассажира:

"Если вы собираетесь ругать людей, которые не сидят на отведенных им местах, тогда следуйте своим собственным правилам", "Вы пересели — другие тоже могут так делать!", "Это был не ваш личный ряд, вы купили лишь одно место в ряду".

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