Пассажирка с ребенком довела стюардессу до госпитализации

Стюардесса United Airlines попала в больницу после ссоры с разгневанной пассажиркой рейса в Чикаго.

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В видеоролике, опубликованном в Twitter, было показано, как женщина держала маленького ребенка на руках и кричала на бортпроводницу.

Так, пассажирка вдруг посреди полета встала меду рядами кресел и начала требовать, чтобы экипаж сообщил ей местонахождение самолета.

Стюардессы старались успокоить пассажирку и усадить ее на место, но это ее только взбесило и она начала кричать сильнее.

Дальнейшие подробности конфликта неизвестны, однако выяснилось, что по прилету к борту подъехала полиция , а одну из стюардесс забрали в больницу для обследования.