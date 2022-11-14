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3 часа назад

Пассажирка с ребенком довела стюардессу до госпитализации

Диана Товсепова

Стюардесса United Airlines попала в больницу после ссоры с разгневанной пассажиркой рейса в Чикаго.

Пассажирка с ребенком довела стюардессу до госпитализации
Фото: PxherePxhere

В видеоролике, опубликованном в Twitter, было показано, как женщина держала маленького ребенка на руках и кричала на бортпроводницу.

Так, пассажирка вдруг посреди полета встала меду рядами кресел и начала требовать, чтобы экипаж сообщил ей местонахождение самолета.

Стюардессы старались успокоить пассажирку и усадить ее на место, но это ее только взбесило и она начала кричать сильнее.

Стюардесса объяснила, почему экипаж не пьет воду, чай и кофе в самолете

Дальнейшие подробности конфликта неизвестны, однако выяснилось, что по прилету к борту подъехала полиция , а одну из стюардесс забрали в больницу для обследования.

Ранее мы рассказывали о пяти мрачных фактах о работе стюардесс.

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