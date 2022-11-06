5 мрачных фактов о работе стюардесс

Работа стюардесс только кажется романтичной. В реальности девушкам приходится поднимать тяжести, разнимать дерущихся мужчин и даже принимать роды. "Рамлер" узнал пять мрачных фактов об их работе.

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Жесткие рамки

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Уже на этапе отбора к стюардессам предъявляют массу требований: рост, вес, семейное положение и цвет маникюра.

Компания Emirates регламентирует размер груди (не более 75 С), Lufthansa тщательно следит за ногтями. А в China Southern Airlines берут на работу девушек с размером обуви до 36-го, французская Aigle Azur — с объемом бедер до 100 см, а у сотрудниц British Airways волосы должны быть не ниже плеч.

Соответствовать этим нормам придется на протяжении всей карьеры. Но важно не только выглядеть хорошо, но и обладать дисциплиной. Как вы понимаете, стюардесса просто не может опоздать на рейс.

Проблемы со здоровьем

Из-за постоянного шума турбин ухудшается слух, ночные перелеты и частая смена часовых поясов приводят к нарушениям сна и депрессиям, физические нагрузки — к проблемам с суставами, давлением и сердцем.

Самое распространенное профессиональное заболевание — варикозное расширение вен: весь полет стюардессы проводят на ногах. А высокие показатели ионизирующего излучения увеличивают риск развития рака.

Одиночество

Некоторые авиакомпании по-прежнему принимают на работу только свободных женщин. По мнению руководителей авиакомпаний, ненормированный график работы не совместим с полноценной личной жизнью. Поэтому женщине необходимо выбирать между семьей и работой. Кстати, отношения с коллегами также запрещены и могут привести к увольнению.

Планы

Из-за ненормированного графика стюардесса с большой вероятностью пропустит день рождения друга и даже свадьбу кого-то близкого. Дело в том, что график полетов меняется каждый месяц, в экстренных случаях на работу могут вызвать в любое время дня и ночи. То же самое касается и отдыха, вопреки тому, что у стюардесс он увеличен, все остальное время они находятся в активном режиме.

Обязанности