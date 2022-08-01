Как понять, что стюардесса взяла вас «на карандаш»

Не секрет, что стюардессы, встречая пассажиров, осматривают их на предмет поведения. Бортпроводники обращают внимание на тех, кто нервничает, имеет симптомы заболеваний, находится в состоянии опьянения или просто не внушает доверие. У стюардесс есть свои техники выявления потенциально проблемных пассажиров в самолете, и уже перед взлетом они начинают обращать особое внимание на этого человека. О том, как понять, что стюардесса вас в чем-то заподозрила, — в материале “Рамблера”.
Стюардессы оценивают не только состояние и здоровье человека, но и физическую форму. Так, они примечают людей, которые могут помочь в случае чрезвычайного происшествия. Как правило, таких людей просят сесть поближе к аварийному выходу или к концу самолета, чтобы человек был ближе к кабине бортпроводников. Как правило, просят пересесть молодых мужчин, летающих в одиночестве.
Если во время того, как вы кладете багаж на верхнюю полку, или пытаетесь протиснуться сквозь других пассажиров, вам предложили помощь, это значит, что стюардесса хочет уточнить ваше состояние и у нее есть подозрения насчет вас. Она посмотрит вам в глаза, заведет с вами разговор и посмотрит на координацию.
Если вы летите на небольшим самолете и держите в руках посадочный талон, вы без проблем найдете свое место, тем более, что вам не надо проходить несколько рядов. Если при входе в самолет стюардесса уточнила у вас номер и букву места, значит, она хочет проверить вашу речь и установить с вами контакт.