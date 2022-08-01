Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+23° в 
USD 61.31EUR 62.57
Войти в почту
29 минут назад

Как понять, что стюардесса взяла вас «на карандаш»

Мария Каткова

Не секрет, что стюардессы, встречая пассажиров, осматривают их на предмет поведения. Бортпроводники обращают внимание на тех, кто нервничает, имеет симптомы заболеваний, находится в состоянии опьянения или просто не внушает доверие. У стюардесс есть свои техники выявления потенциально проблемных пассажиров в самолете, и уже перед взлетом они начинают обращать особое внимание на этого человека. О том, как понять, что стюардесса вас в чем-то заподозрила, — в материале “Рамблера”.

Как понять, что стюардесса взяла вас «на карандаш»
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Вас попросили пересесть

Стюардессы оценивают не только состояние и здоровье человека, но и физическую форму. Так, они примечают людей, которые могут помочь в случае чрезвычайного происшествия. Как правило, таких людей просят сесть поближе к аварийному выходу или к концу самолета, чтобы человек был ближе к кабине бортпроводников. Как правило, просят пересесть молодых мужчин, летающих в одиночестве.

К вам подошли помочь, но вы не звали

Если во время того, как вы кладете багаж на верхнюю полку, или пытаетесь протиснуться сквозь других пассажиров, вам предложили помощь, это значит, что стюардесса хочет уточнить ваше состояние и у нее есть подозрения насчет вас. Она посмотрит вам в глаза, заведет с вами разговор и посмотрит на координацию.

Стюардесса спросила ваше место

Если вы летите на небольшим самолете и держите в руках посадочный талон, вы без проблем найдете свое место, тем более, что вам не надо проходить несколько рядов. Если при входе в самолет стюардесса уточнила у вас номер и букву места, значит, она хочет проверить вашу речь и установить с вами контакт.

Лайфхаки,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители