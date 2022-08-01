Как понять, что стюардесса взяла вас «на карандаш»

Не секрет, что стюардессы, встречая пассажиров, осматривают их на предмет поведения. Бортпроводники обращают внимание на тех, кто нервничает, имеет симптомы заболеваний, находится в состоянии опьянения или просто не внушает доверие. У стюардесс есть свои техники выявления потенциально проблемных пассажиров в самолете, и уже перед взлетом они начинают обращать особое внимание на этого человека. О том, как понять, что стюардесса вас в чем-то заподозрила, — в материале “Рамблера”.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Вас попросили пересесть

Стюардессы оценивают не только состояние и здоровье человека, но и физическую форму. Так, они примечают людей, которые могут помочь в случае чрезвычайного происшествия. Как правило, таких людей просят сесть поближе к аварийному выходу или к концу самолета, чтобы человек был ближе к кабине бортпроводников. Как правило, просят пересесть молодых мужчин, летающих в одиночестве.

К вам подошли помочь, но вы не звали

Если во время того, как вы кладете багаж на верхнюю полку, или пытаетесь протиснуться сквозь других пассажиров, вам предложили помощь, это значит, что стюардесса хочет уточнить ваше состояние и у нее есть подозрения насчет вас. Она посмотрит вам в глаза, заведет с вами разговор и посмотрит на координацию.

Стюардесса спросила ваше место