Стюардесса объяснила, почему экипаж не пьет воду, чай и кофе в самолете

Стюардесса рассказала, что бортпроводники отказываются пить чай или кофе, приготовленные на борту самолетов, из-за того, откуда берется вода для них.
Сьерра Мист, у которой 3,1 миллиона подписчиков на TikTok, часто пишет о своей работе в качестве стюардессы.
Сьерра объяснила, что экипаж избегает водопроводных кранов, которые используются для приготовления горячих напитков:
«Если мы не совсем в отчаянии, мы не будем пить кофе или чай, которые приносят в самолете
Вода, которую мы используем для кофе и чая, поступает из одного и того же места, и знаете что? Его никогда не моют».
Сьерра добавила:
«Хотя авиакомпании могут говорить пассажирам, что они проводят «регулярные тесты на качество воды», нам говорят, что даже для одного теста на одном самолете требуется от шести до девяти месяцев.
И они не собираются очищать этот резервуар, пока не найдут что-нибудь».
Стюардесса рассказала также, что бортпроводники всегда наносят солнцезащитный крем во время полета.
«Мы делаем это, потому что мы летаем в металлической трубе на большой высоте каждый день, и это близко к озоновому слою.
На самом деле, мы настолько подвержены радиации, что медицинская страховка приравнивает нас к космонавтам или рентгенологам».
Ранее мы рассказывали о пяти мрачных фактах о работе стюардесс.