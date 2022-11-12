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56 минут назад

Стюардесса объяснила, почему экипаж не пьет воду, чай и кофе в самолете

Диана Товсепова

Стюардесса рассказала, что бортпроводники отказываются пить чай или кофе, приготовленные на борту самолетов, из-за того, откуда берется вода для них.

Стюардесса объяснила, почему экипаж не пьет воду, чай и кофе в самолете
Фото: pxhere.compxhere.com

Сьерра Мист, у которой 3,1 миллиона подписчиков на TikTok, часто пишет о своей работе в качестве стюардессы.

Сьерра объяснила, что экипаж избегает водопроводных кранов, которые используются для приготовления горячих напитков:

«Если мы не совсем в отчаянии, мы не будем пить кофе или чай, которые приносят в самолете

Вода, которую мы используем для кофе и чая, поступает из одного и того же места, и знаете что? Его никогда не моют».

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Сьерра добавила:

«Хотя авиакомпании могут говорить пассажирам, что они проводят «регулярные тесты на качество воды», нам говорят, что даже для одного теста на одном самолете требуется от шести до девяти месяцев.

И они не собираются очищать этот резервуар, пока не найдут что-нибудь».

Стюардесса рассказала также, что бортпроводники всегда наносят солнцезащитный крем во время полета.

«Мы делаем это, потому что мы летаем в металлической трубе на большой высоте каждый день, и это близко к озоновому слою.

На самом деле, мы настолько подвержены радиации, что медицинская страховка приравнивает нас к космонавтам или рентгенологам».

Ранее мы рассказывали о пяти мрачных фактах о работе стюардесс.

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