Откровения стюардесс на частных бортах. Что их просят делать богачи

Стюардесса рассказала британским СМИ о том, какие причуды богачей удивляли ее пока она работала на частных бортах. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.

Фото: Соцсети Соцсети

Стюардесса рассказала, что нередко клиенты требовали, чтобы их самолеты содержались в безупречной чистоте. При этом были и те, кто устраивал очень странные проверки:

Видео дня

"Мы с пилотами иногда почти ползали по кабине в поисках малейших упавших волосков на ковре.

А один гость прятал в самолете небольшие бумаги, просто чтобы посмотреть, найдем ли мы их, проверяя нас, достаточно ли хорошо мы подготовили самолет".

Он даже ломал пломбы на бесплатных бутылках с водой, снова прикреплял крышки и ждал, заметит ли его стюардесса.

Еще один странный полет - одна из звезд первого эшелона попросила у экипажа не смотреть ей в глаза. Об этой ситуации стюардессе рассказали коллеги.

По ее словам, пассажиры частных бортов жаловались на что угодно, от напитков, которые им подавали, до выбора подушек в салоне.

Однако самыми неприятными случаями, по словам бортпроводницы, были неожиданные замены. Так, девушку снимали с рейса по разным причинам. Однажды, ее лишили смены, по просьбе жены владельца самолета. Дело было в том, что девушка была слишком молода.

Другая стюардесса Тиа Хаскелл (имя вымышлено), работающая на VIP-джетах уже 10 лет рассказала, что ей посчастливилось путешествовать по всему миру, посещая Сингапур, Нью-Йорк, Маврикий, Сейшельские острова и Дубай.

Хотя Тиа работала с успешными и высокопоставленными пассажирами, часто они вели себя неподобающе.

"Некоторые пассажиры сильно напиваются;

Один мужчина оставил тысячи долларов в полиэтиленовом пакете в кармане сиденья.

На одном рейсе нам дали чаевые в размере 200 долларов, чтобы мы оставались на кухне и закрывали дверь во время полета и не беспокоили пару", - такие истории рассказала Хаскелл.

Однажды, известная женщина попросила борт приземлиться, потому что ей очень захотелось гамбургера.

По словам стюардессы, когда речь идет о VIP-гостях, соблюдение протокола имеет первостепенное значение, а конфиденциальность превыше всего.

Многие ситуации девушка просто не может рассказать, однако она раскрыла еще несколько удивительных запросов от богачей-пассажиров:

"На одном рейсе на более крупном самолете у нас было 32 живых сокола с пассажирами;

У некоторых знаменитостей есть странные запросы на такие вещи, как определенный цвет конфеток, вкус картофельных чипсов или бренд жидкости для полоскания рта.