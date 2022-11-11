Откровения стюардесс на частных бортах. Что их просят делать богачи

Стюардесса рассказала британским СМИ о том, какие причуды богачей удивляли ее пока она работала на частных бортах. "Рамблер" расскажет об этом подробнее.
Стюардесса рассказала, что нередко клиенты требовали, чтобы их самолеты содержались в безупречной чистоте. При этом были и те, кто устраивал очень странные проверки:
"Мы с пилотами иногда почти ползали по кабине в поисках малейших упавших волосков на ковре.
А один гость прятал в самолете небольшие бумаги, просто чтобы посмотреть, найдем ли мы их, проверяя нас, достаточно ли хорошо мы подготовили самолет".
Он даже ломал пломбы на бесплатных бутылках с водой, снова прикреплял крышки и ждал, заметит ли его стюардесса.
Еще один странный полет - одна из звезд первого эшелона попросила у экипажа не смотреть ей в глаза. Об этой ситуации стюардессе рассказали коллеги.
По ее словам, пассажиры частных бортов жаловались на что угодно, от напитков, которые им подавали, до выбора подушек в салоне.
Однако самыми неприятными случаями, по словам бортпроводницы, были неожиданные замены. Так, девушку снимали с рейса по разным причинам. Однажды, ее лишили смены, по просьбе жены владельца самолета. Дело было в том, что девушка была слишком молода.
Другая стюардесса Тиа Хаскелл (имя вымышлено), работающая на VIP-джетах уже 10 лет рассказала, что ей посчастливилось путешествовать по всему миру, посещая Сингапур, Нью-Йорк, Маврикий, Сейшельские острова и Дубай.
Хотя Тиа работала с успешными и высокопоставленными пассажирами, часто они вели себя неподобающе.
"Некоторые пассажиры сильно напиваются;
Один мужчина оставил тысячи долларов в полиэтиленовом пакете в кармане сиденья.
На одном рейсе нам дали чаевые в размере 200 долларов, чтобы мы оставались на кухне и закрывали дверь во время полета и не беспокоили пару", - такие истории рассказала Хаскелл.
Однажды, известная женщина попросила борт приземлиться, потому что ей очень захотелось гамбургера.
По словам стюардессы, когда речь идет о VIP-гостях, соблюдение протокола имеет первостепенное значение, а конфиденциальность превыше всего.
Многие ситуации девушка просто не может рассказать, однако она раскрыла еще несколько удивительных запросов от богачей-пассажиров:
"На одном рейсе на более крупном самолете у нас было 32 живых сокола с пассажирами;
У некоторых знаменитостей есть странные запросы на такие вещи, как определенный цвет конфеток, вкус картофельных чипсов или бренд жидкости для полоскания рта.
"Однажды нам пришлось купить аппарат для попкорна для одной знаменитости".