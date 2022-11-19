Назван способ, как россиянам добраться до Деда Мороза

Первый в этом сезоне туристический поезд "Зимняя сказка" доставил из столицы в Великий Устюг 200 туристов, сообщает Tourdom.ru.

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Согласно расписанию, состав будет ходить из Москвы каждую субботу вплоть до марта 2023 года. При этом в период с 24 декабря по 9 января рейсы станут ежедневными.

Отмечается, что добраться до резиденции Деда Мороза россияне также смогут из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Челябинска и Иркутска. На этих направлениях с 27 декабря и до конца январских каникул будут курсировать поезда "Мороз-экспресс". Такие составы смогут доставлять в Великий Устюг до 700 туристов за раз.

К приезду гостей в 2022 году в тереме Деда Мороза провели косметический ремонт и на 90 % изменили игровую программу.