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2 часа назад

“Аэрофлот” полетит в Таиланд, Индию и Турцию из регионов напрямую

Мира Маркина

Новые рейсы на популярные курорты Таиланда, Индии и Турции авиакомпания “Аэрофлот” запускает уже в конце ноября. Соответствующая новость появилась на сайте перевозчика.

“Аэрофлот” расширит полетную программу для регионов
Фото: unsplash.comunsplash.com

Расширенная полетная программа предполагает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа (трижды в неделю), из Красноярска в Бангкок и на Пхукет (дважды в неделю), из Новосибирска и Владивостока на Пхукет (так же дважды). Первые состоятся 25 ноября. Днем позже состоится запуск рейсов из Владивостока в Бангкок, а 27 ноября — из Новосибирска. Пассажиров разместят на комфортабельных самолетах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800.

Что надо знать о Таиланде перед поездкой: видео

Появление новых рейсов сделает перемещение россиян за границу не только комфортнее с точки зрения экономии времени, но и бюджетнее. Ранее многим приходилось лететь с пересадкой в столице.

Ранее мы назвали стоимость отдыха в столице на Новый год.

Новости путешествий,Boeing,Аэрофлот,
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