“Аэрофлот” расширит полетную программу для регионов

Расширенная полетная программа предполагает регулярные рейсы из Екатеринбурга в Стамбул и на Гоа (трижды в неделю), из Красноярска в Бангкок и на Пхукет (дважды в неделю), из Новосибирска и Владивостока на Пхукет (так же дважды). Первые состоятся 25 ноября. Днем позже состоится запуск рейсов из Владивостока в Бангкок, а 27 ноября — из Новосибирска. Пассажиров разместят на комфортабельных самолетах Airbus A330 и узкофюзеляжных Boeing 737-800.