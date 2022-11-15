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49 минут назад

Стала известна стоимость отдыха в Москве на Новый год

Мария Иглина

Стоимость отдыха в Москве на Новый год раскрыли в Ассоциации туроператоров (АТОР).

Стала известна стоимость отдыха в Москве на Новый год
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Так, стало известно, что в Москве в период зимних праздников номер на двоих в трехзвездочном отеле стоит от 3 до 4,5 тысячи рублей в сутки, в четырехзвездочном отеле — от 3,5 до 5 тысяч, в отеле с пятью звездами — от шести тысяч рублей в сутки и выше.

Куда поехать на Новый год с детьми

Кроме этого, самым бюджетным вариантом станет экскурсионный тур с 30 декабря по 2 января. За 13,2 тысячи рублей туристам предлагают размещение в трехзвездочном отеле, завтрак и экскурсии.

Ранее россиянам назвали бюджетный способ слетать в африканскую страну.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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