Стала известна стоимость отдыха в Москве на Новый год

Так, стало известно, что в Москве в период зимних праздников номер на двоих в трехзвездочном отеле стоит от 3 до 4,5 тысячи рублей в сутки, в четырехзвездочном отеле — от 3,5 до 5 тысяч, в отеле с пятью звездами — от шести тысяч рублей в сутки и выше.