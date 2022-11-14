Самые опасные пляжи в мире: видео

Много разных опасностей могут подстерегать туристов во время отдыха. В зависимости от того, в какой стране вы отдыхаете, возрастают риски встретить опасное ядовитое животное, или же столкнуться с какими-либо погодными катаклизмами. Что уж говорить о пляжах. Ведь океан – сам по себе является местом повышенной опасности, а если в природу этих мест еще и вмешался человек, то ждать можно всякого.

Так и в нашем сегодняшнем видео – речь пойдет не только об опасных хищниках, способных за считанные секунды расправиться с человеком, но и о биологической опасности, созданной рукотворно.

Будьте всегда внимательны и, чтобы обезопасить себя во время отдыха на диком пляже, заранее изучайте место, в которое планируете отправиться на отдых, ведь вы можете даже не подозревать, что лазурный берег, например, заражен радиацией, а чистая вода кишит опасными хищниками, которые так и норовят пообедать вами.

Подробнее о самых опасных пляжах в мире смотрите в видео, опубликованном в социальной сети TikTok пользователем с ником @lebedevilyaaa.