Что происходит с потерянным багажом: видео

Потерянный багаж – главных страх путешественника. Немногие знают, что происходит с утерянными во время полета вещами.

По международным правилам потерянные и забытые вещи могут хранится в аэропорту не более 90 дней со дня обнаружения. Когда срок хранения заканчивается, то багаж либо выкидывают, либо выставляют на аукцион. Существуют даже специальные компании, которые организуют подобные торги и неплохо на них зарабатывают.

Подробнее о том, что происходит с потерянным багажом, смотрите в видео.