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1 час назад

Что происходит с потерянным багажом: видео

Стелла Шмель

Потерянный багаж – главных страх путешественника. Немногие знают, что происходит с утерянными во время полета вещами.

По международным правилам потерянные и забытые вещи могут хранится в аэропорту не более 90 дней со дня обнаружения. Когда срок хранения заканчивается, то багаж либо выкидывают, либо выставляют на аукцион. Существуют даже специальные компании, которые организуют подобные торги и неплохо на них зарабатывают.

Подробнее о том, что происходит с потерянным багажом, смотрите в видео.

Как обезопасить свой багаж до того, как сдать его

Ранее мы рассказывали, что нужно сделать, если вы потеряли багаж в аэропорту.

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