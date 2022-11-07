Где находится самое прозрачное озеро в мире

На языке Маори это озеро называется Rotomairewhenua - читайте, как хотите, но знайте, что это самое прозрачное озеро на земле.

Фото: Klaus Thymann/wikipedia.org Klaus Thymann/wikipedia.org

"Рамблер" рассказывает, где находится это озеро и чем оно знаменито.

Люди, которые не говорят на языке Маори, называют это озеро Голубым, за невероятной красоты цвет воды. Оно располагается в Национальном парке Озер Нельсона, в Южных Альпах Новой Зеландии.

Это маленькое пресное озеро было признано самым прозрачным и ярким в 2011 году после научных исследований, которые провели специалисты Национального института Новой Зеландии водных и атмосферных исследований (НИВА).

В ходе исследований было установлено, что видимость в водах озера составляет 80 метров, как в дистиллированной воде, в которой вообще не содержится никаких примесей.

Национальный парк был открыт в 1956 году, тогда же о Голубом озере узнали люди. Коренные жители этих мест считают водоем священным, а потому очень его оберегают, купаться в нем запрещено. Единственным человеком, кому было дозволено окунуться в воду стал эколог и фотожурналист Клаус Тиманн из Дании. Он же сделал уникальные снимки под водой. Кстати, вода в озере довольно холодная - всего 5-8 градусов по Цельсию, не всякий решится искупаться в такой водичке.