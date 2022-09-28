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1 час назад

Свиной остров: где находится и что с ним не так

Катя Кобышева

По-свински, но приятно — так обычно говорят, когда съедают слишком много вкусного, а потом страдают, но ни о чем не жалеют. Поросята, конечно, знают толк в удовольствиях, особенно те, которые живут на отдельном острове в Атлантическом океане.

Свиной остров: где находится и что с ним не так
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Остров площадью не более километра входит в Багамский архипелаг и пользуется популярностью у туристов. Правда, кроме свиней, здесь больше никто живет. Целыми днями свинки купаются в теплой океанской воде, наслаждаются солнцем и общением с туристами, которые обожают их подкармливать. Остается загадкой, как поросята попали на остров, ведь иных путей, кроме как по воде, не существует, а свиньи не могут преодолевать вплавь большие расстояния.

Существуют несколько версий. Кто-то считает, что свиней на остров несколько столетий назад завезли пираты. Для них остров мог быть перевалочной базой, где они отдыхали и пополняли запасы. По другой версии, неподалеку от острова потерпело крушение судно, на котором были свиньи. Еще одно мнение — свиней переселили фермеры с ближайшего острова, чтобы не смущать туристов запахом. Но на острове свинки живут, как хотят, никто не занимается их разведением. И последняя версия — самая вероятная — свиней сюда завезли специально для привлечения туристов. Поросята с этой задачей справляются на отлично. А местные зарабатывают на том, что привозят сюда любопытных путешественников. В итоге все довольны и счастливы.

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