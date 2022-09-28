Свиной остров: где находится и что с ним не так

По-свински, но приятно — так обычно говорят, когда съедают слишком много вкусного, а потом страдают, но ни о чем не жалеют. Поросята, конечно, знают толк в удовольствиях, особенно те, которые живут на отдельном острове в Атлантическом океане.

Остров площадью не более километра входит в Багамский архипелаг и пользуется популярностью у туристов. Правда, кроме свиней, здесь больше никто живет. Целыми днями свинки купаются в теплой океанской воде, наслаждаются солнцем и общением с туристами, которые обожают их подкармливать. Остается загадкой, как поросята попали на остров, ведь иных путей, кроме как по воде, не существует, а свиньи не могут преодолевать вплавь большие расстояния.