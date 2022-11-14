Россиянам назвали бюджетный способ слетать в африканскую страну

Эксперты портала Tourdom рассказали россиянам, как бюджетно посетить ЮАР.

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Самый недорогой вариант перелета предлагает национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways. Билет по маршруту Москва –Абу-Даби – Йоханнесбург 3 декабря можно приобрести за 24,5 тысяч рублей. Время в пути составит около 19 часов.

Другой вариант – посетить ЮАР при помощи авиаперевозчика Ethiopian Airlines. Рейс до столицы государства с вылетом 1 декабря обойдется туристам в 34,3 тысячи рублей.

4 декабря улететь из Москвы в Йоханнесбург можно за 58,2 тысячи рублей авиакомпанией Flydubai.