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2 часа назад

Эксперты предложили россиянам бюджетно слетать в африканскую страну

Мира Маркина

Эксперты портала Tourdom рассказали россиянам, как бюджетно посетить ЮАР.

Россиянам назвали бюджетный способ слетать в африканскую страну
Фото: UnsplashUnsplash

Самый недорогой вариант перелета предлагает национальная авиакомпания ОАЭ Etihad Airways. Билет по маршруту Москва –Абу-Даби – Йоханнесбург 3 декабря можно приобрести за 24,5 тысяч рублей. Время в пути составит около 19 часов.

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Другой вариант – посетить ЮАР при помощи авиаперевозчика Ethiopian Airlines. Рейс до столицы государства с вылетом 1 декабря обойдется туристам в 34,3 тысячи рублей.

4 декабря улететь из Москвы в Йоханнесбург можно за 58,2 тысячи рублей авиакомпанией Flydubai.

Ранее "Рамблер" рассказывал о плюсах и минусах отдыха в Африке зимой.

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