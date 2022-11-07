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58 минут назад

В АТОР назвали самые бюджетные направления для горнолыжного отдыха

Диана Товсепова

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали о самых бюджетных направлениях для горнолыжного отдыха зимой. Об этом сообщается на сайте организации.

Названы самые бюджетные направления для горнолыжного отдыха
Фото: PxherePxhere

По словам экспертов, кроме российских зимних курортов, россиянам доступны страны ближнего зарубежья, в том числе Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Азербайджан.

Чтобы попасть в эти страны визы россиянам не нужны, а в Армению, Киргизию и Казахстан и вовсе можно попасть по российском паспорту.

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Кроме того, из России в эти страны есть прямые недолгие перелеты, а пересадка понадобится только при поездке в Грузию.

По данным экспертов АТОР, выгоднее всего россиянам будет съездить на курорт Гудаури в Грузии - там горнолыжный сезон длится с ноября по май. Недельный новогодний тур в Гудаури будет стоить от 25 тысяч рублей без перелета.

Семидневная путевка на армянский горный курорт Цахкадзор будет стоить от 46,5 тысячи рублей с перелетом и проживанием в трехзвездочной гостинице с 29 декабря.

Чуть дороже обойдется отдых в азербайджанском Шахдаге и в Караколе в Киргизии — там отдохнуть можно за 50 и 60 тысяч рублей соответственно.

Ранее мы писали о том, как как горнолыжникам подготовиться уже сейчас.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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