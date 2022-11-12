Названы направления с рекордным снижением стоимости билетов

Эксперты сервиса по бронированию авиабилетов OneTwoTrip сравнили стоимость перелета в популярные у россиян страны в октябре и ноябре. По итогам они назвали топ направлений, куда выгодно поехать уже сейчас, сообщает TourDom.

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Поездка в Стамбул в ноябре обойдется дешевле на 44,4% по сравнению с октябрем. В среднем стоимость билета начинается от 15 тысяч. В Анталью, где сейчас теплее всего – от 42,3 тысяч.

Выгоднее лететь в ноябре и в Ереван, столицу Армении. Цена на билеты упала на 34,3%.