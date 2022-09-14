"Самый вкусный город": где поесть в Ереване

Армянская столица в этом году переживает особенный наплыв туристов — многие остаются там месяцами. О том, где вкусно поесть в солнечном Ереване, читайте в материале "Рамблера".

Фото: tripadvisor.ru tripadvisor.ru

Один из самых древних городов мира, город, старше величественного Рима — Ереван. Сегодня это не просто город с историей, а развивающаяся столица с интересными локациями, необыкновенной южной атмосферой, европейским настроением и кавказским гостеприимством.

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"Ереван — это любовь! Неоднократно слышала, что: "Там какая-то Тель-авивская атмосфера в этом году чувствуется". Мечтаю проверить!";

"Там такой дух семейственности, все друг друга любят!";

"Самый вкусный город! Реально... просто везде вкусно пахнет. Кавказская, армянская, европейская, азиатская кухня, даже африканские рестораны есть. Крутые, аутентичные, вкусные...", —рассказывают туристы.

Где поесть

Один из самых популярных ресторанов кавказской и армянской кухни — Таверна Ереван. Сюда стоит идти за толмой, хачапури на мангале, вкуснейшим сочным шашлыком, фаршированными перцами, баклажановыми рулетами. В городе есть несколько ресторанов "Таверна", а один из них находится в ущелье у реки.

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"Прекрасный ресторан! Были дважды с разницей почти год: такие же высокие стандарты еды и обслуживания.

Очень приятно место, чувствуешь себя, как на своей даче - природа, рядом шумит река. Все, что ели, было вкусно.

Порции большие, как в большинстве мест. Обслужили быстро и дружелюбно.";

"Очень вкусно, большие порции, красивое место, отличное обслуживание, недорого. Брали люля из ягненка, шашлык из свиных ребрышек, шашлык из овощей и армянскую лапшу";

"Шоу в ресторане - высочайшего уровня. Как в филармонии или театра эстрады. Даже есть неудобно перед исполнителями. Каждый из солистов - суперзвезда, без натяжки... Меню ресторана - самое разнообразное из всех, что мы посетили. Именно здесь можно попробовать всё из национальной кухни. Официанты обслуживают очень быстро, помогают разобраться в большом меню и карте вин. Отличное атмосферное место, чтоб влюбиться в Армению с первого взгляда ", — делятся впечатлениями туристы из России.

Еще одно популярное место — Сыроварня Ереван. Главный герой меню в этом ресторане — сыр. Домашние сыры здесь готовят профессионально - твердые, мягкие, сладкие, пресные.

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"Одно из лучших и любимых мест в Ереване! Вкусная еда, напитки и особенно десерты и сыры! Удобное расположение, соответствие цена-качество! Красивая посуда, современный интерьер, уютная веранда, классное обслуживание!"

"Очень приятная атмосфера, красивый декор ресторана, приятно посидели на веранде. Брали салаты с сыром, сыр божественный! И люля, который подается с овощами на гриле и аджикой. Очень понравилось!";

"Невероятно вкусный сыр, ньюоки с гарганзолой и люля из раков";

"Замечательное обслуживание и чудесная кухня. Когда вы устали уже от традиционных армянских ресторанов, идите прямиком сюда. Гречневая каша с томлёной уткой, брискет и вкуснейшие сыры не оставят вас равнодушными", — рассказывают гости Еревана.

Десерты

Такого разнообразия десертов, как в Ереване, сложно найти даже в европейских столицах. Здесь немало ресторанчиков, специализирующихся на сладком, где-то подают огромные мильфеи, где-то крутят тончайшие крепы с нутеллой и клубникой, где-то готовят целые шоколадные сковородки и огромные фонданы.

Популярное кафе с большим десертным меню находится в самом сердце Еревана, на Северном проспекте. Десятки вкусов мороженного и сорбетов, от маракуй до виски, и сложные десерты с очень красивой подачей.

tripadvisor.ru

"Маленькая Италия в центре Еревана. Большой выбор напитков, помимо кофе. Широкое меню десертов, завтраков. Все очень достойно приготовлено и подано";

"Все вкусно и красиво! Попробовали сладости, мороженое и капучино, понравилось все!";

"Будучи знакомым с мороженым из Италии, я был очень удивлен найти такое же качество в центре Еревана", — рассказывают европейские и российские туристы.

Еще одно популярное десертное кафе в Ереване - DipnDip на Северном проспекте. Это место описывают как "шоколадный шоколад в шоколаде" — целое меню с шоколадом в разных вариациях. Здесь есть и фондю, и горький, молочный, шоколад, блины, вафли, брауни, кексы с шоколадом и фруктами, и многое другое.

Tripadvisor.ru

"Это просто нереально бомбическое заведение для всех любителей шоколада с шоколадом. Умопомрачительно вкусный бельгийский шоколад, который хочется есть снова и снова. Все десерты очень вкусные, порции громадные. После посещения кафе ещё очень долго не захочется сладкого.";

"Потрясающее брауни, блинчики с шоколадом и фруктами, горячий шоколад и много-много разных других вкусностей. Всем, кто любит сладкое, надо сюда срочно. Огромное меню десертов с шоколадом...";