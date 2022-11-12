Почему алкоголь во время полета не помогает расслабиться

В самолетах большинства авиакомпаний подают алкоголь. Напитки пользуются популярностью среди пассажиров, так как помогают расслабиться. "Рамблер" выяснил, стоит ли оно того.
Существует мнение, что употребление алкоголя на высоте гораздо опаснее для здоровья, чем на земле. Дело в том, что из-за резких перепадов давления возникает сильная нагрузка на сердце и сосуды.
Алкоголь только усиливает эту нагрузку. Поэтому пить его на борту не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением и сердцем. Иначе это может привести к серьезному ухудшению состояния.
Врачи также не советуют использовать алкоголь как успокоительное для тех, кто боится летать. Часто люди пытаются скрывать свою тревогу с помощью алкоголя, но так мы лишь размываем симптом, а не боремся с причиной.
К тому же, опьянение в самолете наступает быстрее, чем в обычном баре. В замкнутом пространстве просто труднее понять, что вы превысили дозировку алкоголя.
Кстати, на борту самолета сильнее ощущается обезвоживание, поэтому врачи советуют своим пациентам больше пить чистой воды во время полета.