Почему алкоголь во время полета не помогает расслабиться

В самолетах большинства авиакомпаний подают алкоголь. Напитки пользуются популярностью среди пассажиров, так как помогают расслабиться. "Рамблер" выяснил, стоит ли оно того.

Фото: unsplash unsplash

Существует мнение, что употребление алкоголя на высоте гораздо опаснее для здоровья, чем на земле. Дело в том, что из-за резких перепадов давления возникает сильная нагрузка на сердце и сосуды.

Алкоголь только усиливает эту нагрузку. Поэтому пить его на борту не рекомендуется тем, у кого есть проблемы с артериальным давлением и сердцем. Иначе это может привести к серьезному ухудшению состояния.

Врачи также не советуют использовать алкоголь как успокоительное для тех, кто боится летать. Часто люди пытаются скрывать свою тревогу с помощью алкоголя, но так мы лишь размываем симптом, а не боремся с причиной.

К тому же, опьянение в самолете наступает быстрее, чем в обычном баре. В замкнутом пространстве просто труднее понять, что вы превысили дозировку алкоголя.