Полинезия первой в мире ввела лимит на туристов

Теперь отправиться на Таити смогут не все. Власти Французской Полинезии ввели ограничение туристического потока сроком на пять лет, сообщает портал runews24.ru.
На территорию страны ежегодно будут допускать не более 280 тысяч человек в год. Ровно столько граждан проживает в Полинезии постоянно. Ограничения коснутся в том числе популярных курортов – Муреа, Таити и Бора-Бора.
Целью нововведений власти обозначили стремление более тщательно организовать сферу туризма. Не отрицается тот факт, что поток путешественников помогает полинезийцам заработать на жизнь.
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