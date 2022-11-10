Полинезия первой в мире ввела лимит на туристов

Теперь отправиться на Таити смогут не все. Власти Французской Полинезии ввели ограничение туристического потока сроком на пять лет, сообщает портал runews24.ru.

Фото: Wikimedia.org Wikimedia.org

На территорию страны ежегодно будут допускать не более 280 тысяч человек в год. Ровно столько граждан проживает в Полинезии постоянно. Ограничения коснутся в том числе популярных курортов – Муреа, Таити и Бора-Бора.