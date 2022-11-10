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24 минуты назад

В Полинезии на пять лет ограничили туристический поток

Мира Маркина

Теперь отправиться на Таити смогут не все. Власти Французской Полинезии ввели ограничение туристического потока сроком на пять лет, сообщает портал runews24.ru.

Полинезия первой в мире ввела лимит на туристов
Фото: Wikimedia.orgWikimedia.org

На территорию страны ежегодно будут допускать не более 280 тысяч человек в год. Ровно столько граждан проживает в Полинезии постоянно. Ограничения коснутся в том числе популярных курортов – Муреа, Таити и Бора-Бора.

Самые дорогие курорты мира

Целью нововведений власти обозначили стремление более тщательно организовать сферу туризма. Не отрицается тот факт, что поток путешественников помогает полинезийцам заработать на жизнь.

Ранее “Рамблер” писал, где находится самое богатое море в мире.

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