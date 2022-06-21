Самые дорогие курорты мира

У богачей действительно много причуд, особенно у тех, кому не хватает впечатлений и экстрима в жизни. Пока одни осваивают роскошные европейские курорты, самые дорогие места для отдыха находятся в совсем неожиданных местах. О них — в материале “Рамблера”.

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Бора-Бора

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Остров расположен в южной части Тихого океана и принадлежит Французской Полинезии. Главным доходом местных, проживающих на атолле, является туризм. Здесь расположены преимущественно люксовые отели, цена которых может достигать 100-200 тысяч рублей за ночь.

Отдых на Бора-Бора такой дорогой по нескольким причинам. Во-первых, на остров летают только полинезийские авиалинии из Таити, а, во-вторых, многие отели стоят довольно дорого, так как расположены на сваях прямо в океане, и добраться до них можно только на катере, поэтому отдых здесь действительно можно назвать роскошным. Кроме того, на Бора-Бора нет ничего, кроме пляжного отдыха и активностей, связанных с морем. Богачи приезжают сюда для того, чтобы насладиться одиночеством, погрузиться с аквалангом до кораллового сада или поехать на сафари по тропическому лесу.

Муреа

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Еще один остров Французской Полинезии оказался в списке самых дорогих курортов. Он привлекает к себе туристов со всего мира благодаря тропическим пейзажам, голубой воде и белоснежному песку.

Визитной карточкой острова стали прогулки в открытом море с животными. Так, можно опуститься в воду и поплавать с дельфинами, акулами и леопардовыми скатами. Также доступен дайвинг для осмотра кораллового побережья.

Для развлечения туристов здесь идут на все. Так, например, можно поехать в город, где живут настоящие аборигены и познакомиться с их бытом. Такое удовольствие тоже стоит недешево.

Для богачей здесь предусмотрены все условия, в том числе и для элитных видов спорта. На острове есть большое поле для гольфа, теннисные корты и даже конюшни.

Са Феррадура

HIDEAWAYS HOTELS

Остров расположен в Средиземном море и принадлежит территории Испании. На нем расположен всего лишь один отель, а все остальное — площадь для ресторанов и развлечений.