Раджа Ампат: где находится самое богатое море в мире

Раджа Ампат – это удивительный архипелаг, расположенный на западе индонезийской провинции Папуа. Туристов здесь крайне мало, но не потому, что тут нечего смотреть. Большинство людей попросту не знают об этой локации и уж тем более не догадываются о том, какими природными чудесами она способна удивить. Неслучайно архипелаг Раджа Ампат именуют последним раем на земле.

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Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В первую очередь Раджа Ампат поражает своим уникальным морским миром. Эксперты сходятся во мнении, что именно здесь самое богатое море на земле.

Чтобы опробовать дайвинг, вам понадобятся только маска и ласты. Коралловые рифы находятся максимально близко к берегу, вода здесь кристально чистая, а рыб огромное множество причем как мелких, так и по-настоящему огромных. Здесь можно встретить как ленивых черепах, так и мелких рифовых акул. Последних бояться не стоит, как правило, они сами боятся людей.

В октябре на Раджа Ампат приплывают гигантские манты и мола-мола, увидеть которых своими глазами под водой – мечта любого дайвера.

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При этом, решившись на дайвинг, обязательно спросите у местных жителей, подходящие ли в данный момент условия. Дело в том, что в местном море нередко бывают сильные течения, с которыми сложно справляться даже в ластах.