Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+8° в 
USD 61.06EUR 61.24
Войти в почту
1 час назад

Раджа Ампат: где находится самое богатое море в мире

Мира Маркина

Раджа Ампат – это удивительный архипелаг, расположенный на западе индонезийской провинции Папуа. Туристов здесь крайне мало, но не потому, что тут нечего смотреть. Большинство людей попросту не знают об этой локации и уж тем более не догадываются о том, какими природными чудесами она способна удивить. Неслучайно архипелаг Раджа Ампат именуют последним раем на земле.

Раджа Ампат: где находится самое богатое море в мире
Фото: AdobeStockAdobeStock

Подробнее об этом – в материале "Рамблера".

В первую очередь Раджа Ампат поражает своим уникальным морским миром. Эксперты сходятся во мнении, что именно здесь самое богатое море на земле.

Чтобы опробовать дайвинг, вам понадобятся только маска и ласты. Коралловые рифы находятся максимально близко к берегу, вода здесь кристально чистая, а рыб огромное множество причем как мелких, так и по-настоящему огромных. Здесь можно встретить как ленивых черепах, так и мелких рифовых акул. Последних бояться не стоит, как правило, они сами боятся людей.

Где найти самое пресное море России

В октябре на Раджа Ампат приплывают гигантские манты и мола-мола, увидеть которых своими глазами под водой – мечта любого дайвера.

AdobeStock

При этом, решившись на дайвинг, обязательно спросите у местных жителей, подходящие ли в данный момент условия. Дело в том, что в местном море нередко бывают сильные течения, с которыми сложно справляться даже в ластах.

Чтобы добраться до Раджа Ампат, сначала нужно прилететь в Соронг. Оттуда на пароме можно добраться до столицы архипелага Вайсай, а после на скоростном катере или лодке отправиться на понравившийся остров.

Заграница,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители