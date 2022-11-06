Где найти самое пресное море России

Чтобы увидеть своими глазами удивительное практически пресное море, предстоит отправиться в один из самых западных регионов России. Куда именно – расскажет “Рамблер”.

Балтийское море считается одним из самых молодых на Земле и наиболее пресных. В среднем в литре морской воды растворено около 35 граммов соли. Этот показатель в Балтийском море кратно ниже из-за впадающих в него рек. В литре его воды содержится всего чайная ложка солей. Поэтому среди обитателей Балтийского моря встречаются как морские, так и пресноводные существа.