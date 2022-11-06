Где найти самое пресное море России

Чтобы увидеть своими глазами удивительное практически пресное море, предстоит отправиться в один из самых западных регионов России. Куда именно – расскажет “Рамблер”.
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Балтийское море считается одним из самых молодых на Земле и наиболее пресных. В среднем в литре морской воды растворено около 35 граммов соли. Этот показатель в Балтийском море кратно ниже из-за впадающих в него рек. В литре его воды содержится всего чайная ложка солей. Поэтому среди обитателей Балтийского моря встречаются как морские, так и пресноводные существа.
Вот еще несколько занимательных фактов об этом водоеме:
- Когда-то на месте Балтийского моря существовало целых три слабосоленых водоема – Иольдиевое, Анциловое и Литориновое моря.
- Это море не только самое богатое (если исходить из концентрации золота и янтаря в воде), но и токсичное: со времен Второй мировой войны на дне водоема лежат образцы химического оружия; когда контейнеры разрушаются, содержимое попадает в воду.
- Балтийское море в отличие от других своих северных собратьев довольно спокойно. Но если над Балтикой формируется ураган, то в такие периоды волны достигают высоты цунами — 11 метров.
- У Балтийского моря несколько названий. Когда-то на Руси оно называлось Варяжским. Восточным морем водоем называют немцы, шведы и финны. Хотя для последних оно скорее Западное. Но поскольку Финляндия длительное время являлась частью Швеции, название осталось. В Эстонии Балтика считается тоже Западным морем.
- Воды Балтийского моря омывает берега девяти стран. Одна из них – Польша. В XIX веке власти этой страны захотели соединить Мазурские озера с Балтикой посредством канала. Но это оказалось непросто. Ведь на одном участке обнаружился стометровый перепад высот. Проблему решили, придумав уникальную систему судоподъемников. Они помогают судам преодолеть сложный участок “по суше”.
А вы когда-нибудь бывали на Балтийском море?