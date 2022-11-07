ОАЭ отменили большую часть ковидных ограничений для россиян

Национальное управление по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий выпустило заявление, в котором говорится об отмене большинства ковидных ограничений для зарубежных туристов. Слова из этого заявления приводятся в издании Gulf News.

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«Приложение Al Hosn (Green Pass – прим. ред) будет использоваться только для подтверждения сертификатов о прививках и результатов ПЦР-тестов внутри и за пределами страны по запросу».

До этого момента Green Pass требовался для посещения любых общественных мест, однако это требование больше не действительно.

Помимо этого снято ограничение, обязывающее носить маски в любых общественных местах открытого и закрытого типов. Это нововведение не распространяется лишь на медицинские учреждения.

При этом в издании подчеркивают, что организаторы масштабных мероприятий могут попросить посетителя предъявить сертификат о вакцинации или пройти осмотр, если сочтут это необходимым.