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1 час назад

На Филиппинах отменяются въездные ограничения для туристов

Мира Маркина

На портале TTG Asia появилась информация о снятии президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим существующих в стране ковидных ограничений. Этот шаг может вернуть иностранный турпоток на прежний уровень.

Популярная у туристов страна отменила въездные ограничения
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Решением президента отменяется сдача ПЦР-теста на коронавирус для вакцинированных путешественников. С тестом на антиген, результат которого получен за 24 часа до поездки или по приезде, в страну смогут попасть и непривитые путешественники.

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Еще одна хорошая новость касается смягчения масочного режима. Теперь носить маску требуется только в медучреждениях и общественном транспорте. Пожилым, невакцинированным и людям с хроническими заболеваниями ношение масок рекомендовано.

Ранее мы писали об отмене ПЦР-тестов по приезде в Россию.

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