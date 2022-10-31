Популярная у туристов страна отменила въездные ограничения

На портале TTG Asia появилась информация о снятии президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим существующих в стране ковидных ограничений. Этот шаг может вернуть иностранный турпоток на прежний уровень.

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Решением президента отменяется сдача ПЦР-теста на коронавирус для вакцинированных путешественников. С тестом на антиген, результат которого получен за 24 часа до поездки или по приезде, в страну смогут попасть и непривитые путешественники.

Еще одна хорошая новость касается смягчения масочного режима. Теперь носить маску требуется только в медучреждениях и общественном транспорте. Пожилым, невакцинированным и людям с хроническими заболеваниями ношение масок рекомендовано.