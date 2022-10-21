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2 часа назад

В Испании сняли ограничения для туристов о предоставлении ПЦР-тестов на COVID

Диана Товсепова

Власти Испании отменили все коронавирусные ограничения для туристов.

Власти Испании отменили все коронавирусные ограничения для туристов
Фото: PxherePxhere

С 21 октября 2022 года официальные лица в аэропортах и морских портах Испании больше не будут просить туристов предъявить сертификат о вакцинации и ПЦР-теста на Covid-19. У граждан и жителей Испании, которые едут напрямую в Испанию из страны, не входящей в ЕС, также не будут запрашивать эти документы.

Такое решение власти приняли, учитывая «эпидемиологическую ситуацию в Испании и мире и с целью способствовать нормализации международной мобильности».

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До сих пор Испания была последней страной ЕС, в которой все еще действовали ограничения на поездки. Франция сняла оставшиеся ограничения на поездки в августе, Португалия — в июле, а Италия и Германия — в июне.

Ранее мы писали о самом сказочном месте для путешествия в октябре.

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