Самое сказочное место в Турции для путешествия в октябре

Турция остается одним из самых популярных направлений для отдыха у россиян. Отсутствие виз, наличие прямого авиасообщение и выгодный курс валют делают эту страну рекордсменом по количество русских туристов и релокантов осенью 2022 года. Все знают, что Турцию любят за "все включено" и комфортный пляжный отдых, однако в стране есть и по-настоящему особенные места без моря и шведского стола. Подробнее о самом сказочном месте Турции для путешествия в октябре читайте в материале "Рамблера".

Фото: Pxhere Pxhere

Многие туристы, объездившие все популярные локации Турции, называют Каппадокию самым сказочным местом в стране, которое удивит даже искушенных путешественников.

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Каппадокия — это не про море или горы, это полупустынная местность в центральной части Турции. Невероятное место становится еще более интересным из-за богатой истории. Каппадокия на самом деле связана с памятниками древнейших цивилизаций.

Еще до нашей эры здесь жили хетты, мидийцы, персы и македонцы, а в первом веке нашей эры Каппадокия стала провинцией Римской империи, а позднее перешла к Византии. Тогда же здесь начало распространяться христианство и постепенно приобретало все большее значение для всего региона. Каппадокия дала миру большое количество мучеников, святых отшельников, просвятителей и даже Отцов Церкви. И только с 11 века регион начали захватывать кочевники сельджуки и оттоманы.

Казалось бы история сквозит здесь на каждом квадратном метре. Место усыпанное каменными долинами и скалами выглядит как картинка из прошлого.

В этих невысоких скалах вырублены обиталища отшельников и древние церкви. Представьте, что прогуляться по этим историческим местам сейчас может каждый турист!

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Помимо прогулок по невероятным пейзажам Каппадокии туристов интересует самое красивое массовое действо, за которым можно понаблюдать в Турции. Так, наверняка в соцсетях вы видели фото парящих в небе над скалистыми долинами разноцветных воздушных шаров.

Pxhere

Оказывается, сотни воздушных шаров каждое утро здесь вздымаются в небо на рассвете. Все, кто видел такое вживую, называют это невероятным зрелищем. Это, действительно, не похоже на туристическую Турцию — здесь разворачивается историческая сказка.

Соцсети

Туристическим центром Каппадокии считается Гереме со своими невероятными долинами ( Долина любви, Долина Мескендир, Розовая и Красные долины). Именно здесь можно понаблюдать за парящими шарами. Для этого туристы в определенное время на рассвете поднимаются на одну из смотровых площадок и ждут, пока вместе с солнцем небо не разукрасят сотни воздушных шаров.

"Я отдыхала в лучших турецких отелях с нашим любимым "ол инклюзив", но все это не сравнится с эмоциями, которые подарило нам путешествие в Каппадокию. Мы все знаем, что есть красивые горы, скалистые морские пейзажи, просто бескрайние пустыни. Это все очень красиво, но долины Каппадокии - это невероятно. Они все покрыты скалами и местами напоминают Гранд-каньон в США, но только все здесь дышит историей. Здесь зарождалась цивилизация, в скалах жили отшельники, здесь были старинные церкви... хетты, македонцы, греки, византийцы, армяне... какие только народы не населяли эти места...

Ну и конечно шоу с шарами. Это просто то, что стоит увидеть раз в жизни. Картинка, похожая на сказку. Если бы мне дали выбрать лишь одно место в Турции для посещения, это была бы Каппадокия", — рассказала "Рамблеру" российская туристка.

В четырех километрах от Гереме находится Ухчисар — самая высокая крепость Каппадокии. Здесь туристы бродят по Голубиной долине, поднимаются на крепость или гуляют по старой части города.

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