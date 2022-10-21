Стало известно о возможном запуске прямых рейсов из РФ на Бали

Стало известно о том, что в скором времени может восстановиться прямое авиасообщение между Москвой и Бали.
Прямое авиасообщение между Москвой и Бали может возобновиться в скором времени. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес агентству ТАСС.
Полеты из Москвы на популярный курорт в Азии запустят, после того как будут урегулированы вопросы с авиаперевозчиками.
По словам посла, до отмены авиасообщения из-за коронавируса, из Москвы на Бали летели без пересадок рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».
Для возобновления полетов, по словам Тавареса, требуется новая заявка. Компания Azur Air уже получила разрешение лететь на Бали, но "им еще необходимо выполнить дополнительные требования, чтобы открыть свое представительство в Джакарте".
Посол надеется, что авиакомпании в ближайшее время смогут выполнить все требования и получат право летать на курорт. По словам Тавареса, прямое авиасообщение увеличит турпоток на курорт.
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