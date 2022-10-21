Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+5° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
50 минут назад

Стало известно о возможном прямого авиасообщения из РФ на Бали

Диана Товсепова

Стало известно о том, что в скором времени может восстановиться прямое авиасообщение между Москвой и Бали.

Стало известно о возможном запуске прямых рейсов из РФ на Бали
Фото: PxherePxhere

Прямое авиасообщение между Москвой и Бали может возобновиться в скором времени. Об этом сообщил посол Индонезии в России Хосе Таварес агентству ТАСС.

Полеты из Москвы на популярный курорт в Азии запустят, после того как будут урегулированы вопросы с авиаперевозчиками.

По словам посла, до отмены авиасообщения из-за коронавируса, из Москвы на Бали летели без пересадок рейсы авиакомпаний «Аэрофлот» и «Россия».

Сирия открыла въезд для россиян

Для возобновления полетов, по словам Тавареса, требуется новая заявка. Компания Azur Air уже получила разрешение лететь на Бали, но "им еще необходимо выполнить дополнительные требования, чтобы открыть свое представительство в Джакарте".

Посол надеется, что авиакомпании в ближайшее время смогут выполнить все требования и получат право летать на курорт. По словам Тавареса, прямое авиасообщение увеличит турпоток на курорт.

Ранее мы писали о том, в каких открытых странах пляжный сезон открывается в ноябре.

Новости путешествий,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители