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2 часа назад

Роспотребнадзор отменяет ПЦР-тесты на COVID для всех возвращающихся из-за рубежа

Диана Товсепова

Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих непривитых граждан РФ. Опубликовано соответствующее постановление Роспотребнадзора за подписью главы ведомства Анны Поповой.

Роспотребнадзор отменяет ПЦР-тесты на COVID по прибытию в РФ
Фото: PxherePxhere

C 21 октября для невакцинированных россиян Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 при прибытии в РФ.

Работодатели теперь не должны будут информировать покидающих страну сотрудников о том, что по прибытии им нужно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.

Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства также не надо будет сдавать ПЦР-тесты, а придется только заполнить анкету пребывающего в РФ.

Стало известно о возможном запуске прямых рейсов из РФ на Бали

Ранее мы писали о том, что Испания отменила коронавирусные ограничения для туристов.

Новости путешествий,Анна Попова,Роспотребнадзор,
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