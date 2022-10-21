Роспотребнадзор отменяет ПЦР-тесты на COVID по прибытию в РФ

Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 для прибывающих непривитых граждан РФ. Опубликовано соответствующее постановление Роспотребнадзора за подписью главы ведомства Анны Поповой.

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C 21 октября для невакцинированных россиян Роспотребнадзор отменяет сдачу ПЦР-теста на COVID-19 при прибытии в РФ.

Работодатели теперь не должны будут информировать покидающих страну сотрудников о том, что по прибытии им нужно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус и соблюдать самоизоляцию.

Кроме того, иностранцам и лицам без гражданства также не надо будет сдавать ПЦР-тесты, а придется только заполнить анкету пребывающего в РФ.