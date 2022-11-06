Составлен топ самых дорогих авиабилетов на ноябрьские праздники

В России в этом году ноябрьские праздники длились три дня, что стало для многих поводом для небольшого путешествия. Эксперты из OneTwoTrip составили рейтинг самых дорогих авиабилетов, пишет газета "Известия".

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Первое место занял авиамаршрут Москва — Дубай — Москва и обошелся путешественникам в 157 тысяч рублей.

На втором месте маршрут Москва — Сантьяго в один конец, он стоил 154 рубля.

И замыкает тройку самых дорогих перелетов Москва — Берлин — Москва за 150 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошли и другие направления с вылетом из Москвы. Денпасар без обратного билета стоимостью в 112 тысяч рублей. И перелет в в Тель-Авив и обратно за 111 тысяч.