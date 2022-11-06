Составлен топ самых дорогих авиабилетов на ноябрьские праздники

В России в этом году ноябрьские праздники длились три дня, что стало для многих поводом для небольшого путешествия. Эксперты из OneTwoTrip составили рейтинг самых дорогих авиабилетов, пишет газета "Известия".
Первое место занял авиамаршрут Москва — Дубай — Москва и обошелся путешественникам в 157 тысяч рублей.
На втором месте маршрут Москва — Сантьяго в один конец, он стоил 154 рубля.
И замыкает тройку самых дорогих перелетов Москва — Берлин — Москва за 150 тысяч рублей.
Также в рейтинг вошли и другие направления с вылетом из Москвы. Денпасар без обратного билета стоимостью в 112 тысяч рублей. И перелет в в Тель-Авив и обратно за 111 тысяч.
Ранее мы писали, что эксперт раскрыл, что будет с ценами на отдых за границей.