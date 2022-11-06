Как купить дешевые авиабилеты на Новый год

На конец декабря и начало января всегда наблюдается большой ажиотаж на авиабилеты. Многие люди предпочитают отмечать праздник за границей и использовать 10 дней выходных в качестве отпуска. Однако вместе с выросшим спросом повышается и цена на авиабилеты. О том, как сэкономить и купить билеты на Новый год — в материале “Рамблера”.
На новогодние каникулы лучше всего покупать билеты сильно заранее. Если приобретете их летом, то есть шанс сэкономить до 50% стоимости. Однако, если не успели определиться или заработать, то крайний срок для покупки — начало ноября. После этого начинается серьезное повышение цен. Максимальная наценка начинает действовать за две недели до Нового года.
Зарубежные направления при вылете из России в любом случае будут вам дорого стоить, вне зависимости от даты покупки. Поэтому если хотите уехать куда-либо и сэкономить, лучше рассмотреть путешествия внутри страны. Это будет дешевле и по билетам, и по общей стоимости поездки.
Если вам не принципиально, где встречать новогоднюю ночь, то есть вероятность, что вы найдете дешевые билеты и сможете встретить Новый год в самолете. Именно в канун праздника билеты сильно дешевеют. Самые дорогие авиабилеты с вылетом 30 и 1 января. Эти даты лучше не рассматривать, но бывают исключения. Попробуйте взять несколько дополнительных выходных дней на работе, чтобы сэкономить на авиабилетах.
Многие люди сразу отметают лоукостеры, но на самом деле они несильно отличаются от обычных авиакомпаний. Вам придется доплачивать за перевес или дополнительную ручную кладь, а также брать с собой в полет еду и воду. Однако билеты у лоукостеров стоят сильно ниже, чем на регулярных рейсах. Рассмотрите разные авиакомпании. Те, что наименее популярны, могут вас приятно удивить ценами.