Как купить дешевые авиабилеты на Новый год

На конец декабря и начало января всегда наблюдается большой ажиотаж на авиабилеты. Многие люди предпочитают отмечать праздник за границей и использовать 10 дней выходных в качестве отпуска. Однако вместе с выросшим спросом повышается и цена на авиабилеты. О том, как сэкономить и купить билеты на Новый год — в материале “Рамблера”.

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Покупайте билеты сильно заранее

На новогодние каникулы лучше всего покупать билеты сильно заранее. Если приобретете их летом, то есть шанс сэкономить до 50% стоимости. Однако, если не успели определиться или заработать, то крайний срок для покупки — начало ноября. После этого начинается серьезное повышение цен. Максимальная наценка начинает действовать за две недели до Нового года.

Рассмотрите разные направления

Зарубежные направления при вылете из России в любом случае будут вам дорого стоить, вне зависимости от даты покупки. Поэтому если хотите уехать куда-либо и сэкономить, лучше рассмотреть путешествия внутри страны. Это будет дешевле и по билетам, и по общей стоимости поездки.

Двигайте даты

Если вам не принципиально, где встречать новогоднюю ночь, то есть вероятность, что вы найдете дешевые билеты и сможете встретить Новый год в самолете. Именно в канун праздника билеты сильно дешевеют. Самые дорогие авиабилеты с вылетом 30 и 1 января. Эти даты лучше не рассматривать, но бывают исключения. Попробуйте взять несколько дополнительных выходных дней на работе, чтобы сэкономить на авиабилетах.

Присмотритесь к разным авиакомпаниям