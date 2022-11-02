Хитрости, которые помогут облегчить перелет

Самолет считается самым комфортным видом транспорта, так как быстрее других перевозит туристов до конечной точки. Однако не все любят перелеты из-за ограниченного пространства и других неудобств, которые приходится терпеть. О том, как с ними справиться — в материале “Рамблера”.

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Еда на выбор

Если вам не нравится еда, которую предлагают в самолете, есть возможность воспользоваться дополнительной опцией авиакомпании. Так, некоторые перевозчики дают возможность заранее выбрать тип блюда, который вы предпочитаете. Там есть, например, вегетарианское меню, а также еда для представителей разных конфессий. Опытные путешественники уверяют, что эти блюда гораздо вкуснее и сытнее тех, которые обычно приносят в полете.

Безлимит напитков

Стюардессы, как правило, предлагают пассажирам напитки перед подачей еды и после. На самом деле, вы можете обратиться к ним в любой момент и попросить еще один стакан воды, сока и газировки. Они вам точно не откажут.

Места по предпочтениям

Выбирайте те места, которые соответствуют вашим предпочтениям. Не верьте мифам о том, что в самолете есть “безопасные” места. На самом деле, у них одинаковая безопасность. Однако если вы будете сидеть ближе к носу самолета, там будет меньше ощущаться турбулентность. В конце самолета есть другой плюс — там редко сидят дети.

Самые грязные места

Возьмите с собой в самолет влажные салфетки или обычный антисептик, так как есть риск того, что вы подцепите неприятную инфекцию перед отпуском. Самые грязные места в самолете — откидной столик и карман в кресле, стоящем перед вами. Это не протирают и не дезинфицируют, поэтому самостоятельно протрите их или избегайте контакта.

Будьте вежливы с персоналом