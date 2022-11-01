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19 минут назад

Правда ли, что в туалетах самолетов есть видеокамеры

Мира Маркина

Многие люди убеждены, что устанавливать камеры в туалетах противозаконно. Отчасти это так и есть, однако в некоторых уборных камеры все же имеются. К примеру, в туалетах самолетах. Подробнее о том, для чего они там находятся – в материале "Рамблера".

Правда ли, что в туалетах самолетов есть видеокамеры
Фото: UnsplashUnsplash

Камеры в туалетах самолетов отнюдь не новое явление. К тому же, они не являются скрытыми, их вполне легко увидеть. Если вы заметите такие камеры, то обнаружите, что направлены они не на унитаз, так что вашей приватности ничто не угрожает.

Туалеты в передней части самолета находятся прямо за кабиной пилотов – эти помещения разделяет лишь стена. Сломав ее, злоумышленники вполне могут захватить воздушное судно. Поэтому камеры в уборных направлены на эту стену с целью предупредить возможное нападение.

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Десятилетия назад камеры в туалетах самолетов были если не повсеместным явлением, то как минимум вполне обычной практикой. Однако сейчас перегородку между туалетом и кабиной пилотов делают из таких прочных материалов, что сломать ее едва ли возможно. Именно поэтому необходимость устанавливать камеры в уборной отпала. В некоторых туалетах их еще можно встретить, но скорее всего они не работают.

Ни одна российская авиакомпания не используют камеры видеонаблюдения ни в туалете самолета, ни в самом салоне. Причина проста: наблюдать за тем, что происходит на камерах некому – пилоты заняты управлением самолета, а у стюардесс масса иных дел в течение полета.

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