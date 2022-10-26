Почему кресла пилотов обивают овечьей шкурой

Пассажирские кресла в самолетах в большинстве самолетов обиты тканью, кожей или дерматином - искусственной кожей. В кабине пилотов сиденья часто отделывают овечьей шкурой. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Может показаться, что овчину стелют пилотам для уюта. Однако на самом деле у этого есть несколько практических причин. Во-первых, кресла, обитые овечьей шкурой, удобнее обычных. Чем комфортнее пилоту, тем безопаснее полет. Помимо этого, сидеть на овчине не жарко летом, тело не потеет, и не холодно зимой: соблюдается оптимальный температурный режим.

Еще одна причина - гипоаллергенность овечьей шерсти. Она не вызывает аллергических реакций и дискомфортных ощущений на коже, поэтому универсальна для пилотов.

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Овечья шкура лучше других материалов и с точки зрения безопасности: она практически не горит. Это связано с тем, что овчина по большей части состоит из воды и соединений азота, и для ее горения нужно больше кислорода.