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3 часа назад

Почему кресла пилотов обивают овечьей шкурой

Мира Маркина

Пассажирские кресла в самолетах в большинстве самолетов обиты тканью, кожей или дерматином - искусственной кожей. В кабине пилотов сиденья часто отделывают овечьей шкурой. Почему? Рассказываем в материале "Рамблера".

Почему кресла пилотов обивают овечьей шкурой
Фото: pxhere.compxhere.com

Может показаться, что овчину стелют пилотам для уюта. Однако на самом деле у этого есть несколько практических причин. Во-первых, кресла, обитые овечьей шкурой, удобнее обычных. Чем комфортнее пилоту, тем безопаснее полет. Помимо этого, сидеть на овчине не жарко летом, тело не потеет, и не холодно зимой: соблюдается оптимальный температурный режим.

Еще одна причина - гипоаллергенность овечьей шерсти. Она не вызывает аллергических реакций и дискомфортных ощущений на коже, поэтому универсальна для пилотов.

pxhere.com

Овечья шкура лучше других материалов и с точки зрения безопасности: она практически не горит. Это связано с тем, что овчина по большей части состоит из воды и соединений азота, и для ее горения нужно больше кислорода.

Последняя причина заключается в том, что овечья шкура обладает водоотталкивающими свойствами: она дольше служит, не рвется, как ткань или кожа, и меньше пачкается.

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