Эксперт раскрыл, что будет с ценами на отдых за границей

"Во-первых, у работающих в России авиакомпаний есть проблемы с лизингом и страхованием самолетов.



Во-вторых, многие территории для полетов просто закрыты. В итоге, например, из Москвы в Анталию теперь лететь не 3 часа 20 минут, как раньше, а в среднем 5 часов 30 минут. Соответственно, намного выше расход горючего, а значит, и билеты будут дороже. С Египтом — вторым популярным направлением — такая же история".