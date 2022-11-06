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1 час назад

Эксперт раскрыл, что будет с ценами на отдых за границей

Стелла Шмель

Стало известно, что будет с ценами на зарубежный отдых до конца этого года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян считает, что цены будут падать и перестанут быть "кусачими" для кошелька обычного россиянина. Его слова приводит газета "Вечерняя Москва".

Эксперт раскрыл, что будет с ценами на отдых за границей
Фото: UNSPLASH.COMUNSPLASH.COM

"Сейчас цены стабилизировались, и до конца года мы увидим тренд на снижение. В первую очередь начнут опускаться Турция, где завершается сезон, Таиланд. Египет серьезно нарастил объемы", - заявил специалист.

По его прогнозу, прайс будет опускаться до весны, но однозначно уже не достигнет уровня февраля 2021 года.

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"Во-первых, у работающих в России авиакомпаний есть проблемы с лизингом и страхованием самолетов.

Во-вторых, многие территории для полетов просто закрыты. В итоге, например, из Москвы в Анталию теперь лететь не 3 часа 20 минут, как раньше, а в среднем 5 часов 30 минут. Соответственно, намного выше расход горючего, а значит, и билеты будут дороже. С Египтом — вторым популярным направлением — такая же история".

Ранее мы писали про семь маяков России для незабываемого романтического путешествия.

Новости путешествий,Артур Мурадян,Ассоциация туроператоров России,
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