Эксперт раскрыл, что будет с ценами на отдых за границей

Стало известно, что будет с ценами на зарубежный отдых до конца этого года. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян считает, что цены будут падать и перестанут быть "кусачими" для кошелька обычного россиянина. Его слова приводит газета "Вечерняя Москва".
"Сейчас цены стабилизировались, и до конца года мы увидим тренд на снижение. В первую очередь начнут опускаться Турция, где завершается сезон, Таиланд. Египет серьезно нарастил объемы", - заявил специалист.
По его прогнозу, прайс будет опускаться до весны, но однозначно уже не достигнет уровня февраля 2021 года.
"Во-первых, у работающих в России авиакомпаний есть проблемы с лизингом и страхованием самолетов.
Во-вторых, многие территории для полетов просто закрыты. В итоге, например, из Москвы в Анталию теперь лететь не 3 часа 20 минут, как раньше, а в среднем 5 часов 30 минут. Соответственно, намного выше расход горючего, а значит, и билеты будут дороже. С Египтом — вторым популярным направлением — такая же история".
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