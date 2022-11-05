Финляндия: запрет на турвизы для россиян не имеет временных рамок

Запрет на туристические визы для россиян не имеет временных рамок, заявил президент Финляндии Ниинистё. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на общественную телерадиовещательную корпорацию YLE.
Президент Финляндии отметил, что запрет "будет действовать столько, сколько необходимо, и не имеет временных рамок".
Он дополнительно обозначил, что на данный момент в настоящее время нет предпосылок к тому, что визовый запрет не будет пролонгирован.
Напомним, с 30 сентября Финляндия ограничила въезд в страну российским гражданам с туристическими и транзитными визами.
Ранее мы писали, что Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу.