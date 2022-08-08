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1 час назад

Финляндия планирует ограничить транзитный туризм из России в Европу

Мира Маркина

Власти Финляндии планируют ограничить транзитный туризм из России в Европу по шенгенским визам, которые выдали финские представительства.

Из-за закрытия прямого авиасообщения между Россией и ЕС многие россияне стали использовать Финляндию только как страну, через которую можно отправиться в другие государства Европы:

"Мы будем реагировать, если люди действительно начнут ездить в другие страны по шенгенским визам, выданным Финляндией",

– заявил глава консульской службы МИД Финляндии Юсси Таннер.

По словам Таннера, туристам, "которые использовали ранее выданные Финляндией документы исключительно для транзита в третью страну", в будущем будет отказано в выдаче финской визы.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что россиянам будет проще попасть в Финляндию.

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